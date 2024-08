Inter, Palacios si presenta: “Un sogno giocare con Lautaro”

Annunciato ieri pomeriggio come nuovo acquisto ufficiale al termine di una lunga telenovela di calciomercato, Tomas Palacios si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi dell’Inter sui canali ufficiali del club nerazzurro: “Sono molto contento e orgoglioso di questa chiamata, è un sogno quello che sto vivendo. Ora bisogna solo allenarsi e dare il meglio”.

CARATTERISTICHE – “Sono un difensore grintoso, mi piace giocare molto con il pallone. Da bambino ho iniziato come attaccante ma crescendo a causa della mia altezza e per la mia tecnica sono arretrato in difesa. Sono orgoglioso della posizione in cui gioco e spero di dare il massimo”.

IDOLO E OBIETTIVI – “Per la mia età, io sono molto giovane, guardo molto Lautaro e averlo come compagno ora è un sogno. Obiettivi? A livello personale accumulare minuti e godermi questo splendido Club. A livello di squadra poter aiutare il gruppo e i compagni di squadra e portare l’Inter il più in alto possibile”.