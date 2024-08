Tripla CESSIONE Inter a Mercato chiuso: cosa sta succedendo

Alle 23.59 di ieri sera, venerdì 30 agosto 2024, si è chiuso ufficialmente il calciomercato in Italia e non solo. A chiudere i battenti sono stati tutti i principali campionati europei, dalla Liga alla Premier League, passando per Bundesliga e Ligue 1.

La scadenza della finestra estiva, però, non chiuderà del tutto i trasferimenti in Serie A, quantomeno quelli in uscita. Questo perché in altri campionati esteri sarà possibile operare sul mercato per qualche giorno in più. In Arabia Saudita, ad esempio, sarà possibile portare a termine operazioni in entrata sino a lunedì 2 settembre. Più tempo a disposizione in Turchia, invece, dopo il mercato rimarrà aperto sino al 13 settembre.

Per questa ragione, l‘Inter è fiduciosa di poter piazzare ancora qualche cessione tra quelle su cui ha lavorato incessantemente nelle ultime settimane, ma senza ottenere in cambio i risultati sperati.

Il primo nome sulla lista è quello di Joaquin Correa: l’attaccante argentino viene considerato un esubero, ma in assenza di offerte concrete è rimasto in organico come quinto attaccante. Nei suoi confronti il club nerazzurro ha raccolto solamente qualche timido sondaggio da Arabia Saudita e Turchia, paesi che – come accennato – potranno operare ancora per qualche giorno. La speranza dell’Inter, che esclude l’ipotesi rescissione ad un anno dalla scadenza del contratto del Tucu, è che l’argentino possa riaccendere in questi campionati un certo interesse.

Gli ultimi due esuberi che sorprendentemente sono rimasti all‘Inter, infine, sono Eddie Salcedo e Ionut Radu. L’attaccante classe 2001, dopo una serie interminabile di prestiti negli ultimi anni, non ha trovato alcun accordo per lasciare Appiano Gentile. Nonostante il tentativo last minute del Pescara per portarlo in Serie C, la trattativa non è andata a buon fine. Discorso simile per il portiere rumeno, rimasto dopo aver ricevuto parecchi sondaggi tra Serie B e Ligue 1. Chissà che soprattutto dal campionato turco non possa arrivare la proposta che l’Inter attende entro le prossime due settimane.

Qualora Salcedo e Radu non dovessero portare nei prossimi giorni proposte concrete, rimarrebbero ai margini dell’Inter di Simone Inzaghi.