Ansia Inter su Bastoni e Calhanoglu: le ultime sugli infortuni

A macchiare la serata perfetta dell’Inter ieri sera contro l’Atalanta, sono stati al termine dell’incontro gli infortuni di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Entrambi sostituiti nel corso della ripresa da Simone Inzaghi a risultato comunque già ampiamente acquisito per i nerazzurri, hanno riportato dei problemi di natura muscolare.

Come evidenziato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, per Bastoni si tratta di un affaticamento al soleo della gamba destra. Un infortunio, peraltro, simile a quello che lo stesso difensore accusò nel novembre 2023 nel ritiro con l’Italia a Coverciano, sempre al polpaccio. Per quanto riguarda Calhanoglu, invece, è stato riportato un affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra.

Come ribadito da Simone Inzaghi, sono comunque arrivate rassicurazioni da parte dello staff medico sulle condizioni di entrambi gli interisti. Entrambi, infatti, risponderanno alle convocazioni delle rispettive Nazionali, ma potrebbero rientrare immediatamente ad Appiano Gentile qualora non dovessero dare le adeguate garanzie sotto l’aspetto fisico.