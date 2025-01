Sono solamente 26 i minuti collezionati da Tomas Palacios tra tutte le competizioni nei primi sei mesi con la maglia dell’Inter. Il giovane centrale argentino, sbarcato la scorsa estate dopo una lunga telenovela di mercato, non è ancora riuscito ad imporsi nelle rotazioni del reparto difensivo di Simone Inzaghi.

Per questa ragione, stando a quanto riportato da Sky Sport, il classe 2003 potrebbe finire presto sul mercato. Palacios, come svelato sul sito della nota emittente, “potrebbe partire questo gennaio, ma solo in prestito”. Ciò dimostra quanto l’Inter continui a credere nelle qualità del ragazzo, considerato forse fin troppo acerbo da Inzaghi in questa fase.

Nonostante le numerose offerte ricevute soprattutto dalla Premier League, invece, al momento non ci sono aperture da parte dell’Inter su una possibile cessione di Yann Bisseck. La crescita del difensore tedesco continua ad essere costante e da parte del club nerazzurro non vi sono margini per trattare.