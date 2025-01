Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Atalanta 2-0

I tifosi dell’Inter hanno potuto cominciare il 2025 con un grandissimo sorriso grazie al successo della loro squadra nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta che porta la firma di Dumfries, autore di una doppietta.

Come di consueto su Passione Inter, analizziamo quest’oggi ben cinque cose che abbiamo imparato dalla vittoria ottenuta dall’Inter in Arabia Saudita, che lancia Simone Inzaghi e i suoi ragazzi in finale di Supercoppa contro una tra Juventus e Milan.

1) L’Inter continua a dimostrarsi in grandissima forma, una regola che vale per chiunque. Anche in Arabia Saudita in Supercoppa Italiana è arrivata un’altra vittoria autoritaria che consente così ad Inzaghi e ai suoi giocatori di andare a disputare un’altra finale.

2) L’Inter si dimostra ancora una volta la bestia nera di Gasperini con i titolari o con le riserve, in casa o in trasferta in Arabia Saudita: ma contro l’Inter di Inzaghi sbatte sempre male l’ex allenatore nerazzurro.

3) Dumfries in versione Maicon: gol in acrobazia e poi firma la sua doppietta con una fucilata col destro a spaccare la traversa. Il rinnovo lo ha fatto esplodere e ora sta rendendo al massimo dimostrandosi sempre di più un imprescindibile per Inzaghi.

4) Ottima anche la prova di Bisseck che non sta affatto facendo sentire la mancanza di un leader della difesa nerazzurro come Pavard. Il tedesco da difensore sta diventando dominante e di questo passo può davvero arrivare la tanto sognata chiamata in Nazionale.

5) Le uniche note negative sono: un problema muscolare di Thuram e i troppi gol sbagliati che potevano far chiudere prima la partita. In particolare Lautaro ha mancato tante occasioni in area ma invece nella manovra si sono rivisti tanti lampi del vero numero 10 ma finché quest’Inter va così, il gol è l’ultimo dei problemi.