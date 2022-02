GdS – Perisic e Brozovic a un passo dal rinnovo: Zhang vicino a chiudere la pratica

Due rinnovi importantissimi si stanno per chiudere

L'Inter continua sulla linea croata. Marcelo Brozovic e Ivan Perisic sono un a un passo dal rinnovo con l'Inter. É quello che riporta La Gazzetta dello Sport: il presidente Steven Zhang - che rimarrà in Italia fino alla gara di ritorno contro il Liverpool - sta per chiudere una delle ultime pratiche in programma tra gennaio e febbraio.