Inter-Sassuolo, tra squalifiche e turnover: le probabili scelte di Inzaghi

Le ultime da Appiano in vista di Inter-Sassuolo

Senza Brozovic e Bastoni squalificati, Inzaghi dovrà pensare a delle alternative per Inter-Sassuolo di domani sera (ore 18.00). Secondo La Gazzetta dello Sport , i sostituti saranno Dimarco (in ballottaggio con D'Ambrosio ) e Gagliardini (con Barella spostato davanti alla difesa).

In attacco sarà turno di riposo per Dzeko, con Lautaro e Sanchez i maggiori candidati per l'attacco nerazzurro.