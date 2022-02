CdS – Inter, sorpasso al Milan! In Europa comandano in nerazzurri

Il club nerazzurro per la prima volta in Europa ha messo la testa avanti ai cugini rossoneri

In attesa di un nuovo sorpasso in campionato, è in Europa che l'Inter ha messo la prima freccia sul Milan. Il club nerazzurro, infatti, si è lasciato alle spalle i cugini rossoneri in quello che viene definito come ranking storico dalla Uefa. Come spiegato questa mattina dal Corriere dello Sport, si tratta di una classifica che è stata introdotta a seguito dell'ultima riforma della Champions League e che orienta - tra le altre cose - anche i ricavi dei club partecipanti.