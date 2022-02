TS – Inter-Sassuolo si gioca anche sul mercato: per Scamacca e Frattesi pronte 2 contropartite

Occhi puntati sui due neroverdi che dalla prossima estate potrebbero passare in nerazzurro

Antonio Siragusano

Un solo punto nelle ultime due partite di campionato: un bottino fin troppo magro per un'Inter che punta a replicare la vittoria dello scudetto in Serie A. Simone Inzaghi ha trovato nella sua squadra subito una discreta reazione in Champions League contro il Liverpool, rovinata però dal crollo finale dei suoi ragazzi. Per questo motivo contro il Sassuolo la parola vittoria diviene quasi un obbligo ad Appiano Gentile, a maggior ragione qualora il Milan stasera dovesse trionfare contro la Salernitana staccando i nerazzurri di 4 punti per una notte.

Al di là del momento psicologico e di classifica che l'Inter sta vivendo, contro il Sassuolo non si potrà fare a meno di parlare di mercato. La presenza dei neroverdi a Milano rappresenta l'occasione per discutere del futuro di due giovani che dalle parti di Viale della Liberazione hanno già messo nel mirino per la prossima estate. Si sta parlando ovviamente di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, entrambi giovani e italiani, perfettamente in sintonia con la filosofia del club nerazzurro.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, il feeling tra Marotta e Carnevali potrebbe senz'altro facilitare l'operazione, ma dal punto di vista economico bisognerà comunque incastrare le esigenze dei due club. Se per Scamacca si andrà quasi certamente sul prestito con obbligo di riscatto per un'operazione che potrebbe sfiorare i 40 milioni, diversa è la situazione di Frattesi.

Il centrocampista viene valutato dagli emiliani sui 20/25 milioni, costo che l'Inter starebbe pensando di ammortizzare con l'inserimento di due giovani oggi in prestito: Lorenzo Pirola e Andrea Pinamonti. L'attaccante, vicino alla doppia cifra di gol segnati in maglia Empoli, potrebbe essere valutato sui 25 milioni ed è un profilo che in casa Sassuolo stanno seguendo con particolare attenzione.