Inter, situazione rinnovi in evoluzione: il punto su Perisic e Handanovic

Discorso solo temporaneamente rimandato

Messo quasi in archivio, seppur non ufficializzato, il rinnovo di Marcelo Brozovic , l 'Inter ora punta a trattenere altri due veterani indispensabili soprattutto per l'equilibrio dello spogliatoio: Ivan Perisic e Samir Handanovic . La questione però verrà ripresa in esame tra qualche tempo secondo Corriere dello Sport.

Come riportato da il quotidiano infatti in società sanno che le prossime due settimane saranno cruciali per l'andamento della stagione: è qui che si decide tutto e l'Inter si gioca lo Scudetto. Ecco perché il club non vuole distrazioni o interferenze e perciò ha rimandato il discorso rinnovi a dopo la sosta per la Nazionale. L'intenzione della società e di trattenere entrambi, nonostante gli arrivi di Onana e Gosens, ma se ne parlerà più avanti.