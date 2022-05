GdS – Inter, Perisic prepara il grande tradimento? Intesa di massima con la Juve

La situazione è ancora in evoluzione

La questione rinnovo di Ivan Perisic tiene banco da diversi mesi in casa Inter , con la società che ha preso tempo creando una spaccatura forse fatale con il miglior nerazzurro della stagione. Certo, garantire 6 milioni netti a stagione per due anni a un 33 enne, per quanto incisivo e performante, rischia di rivelarsi un'arma a doppio taglio, ma questa Inter al momento non può fare a meno di Perisic. Secondo La Gazzetta dello Sport però, la grande beffa sarebbe dietro l'angolo.

Pare infatti che il croato abbia raggiunto un'intesa di massima per accasarsi alla rivale di sempre, la Juventus. I bianconeri infatti, per nulla intenzionati ad avviare un nuovo corso, sarebbero intenzionati a forzare la mano per Di Maria e, appunto, Perisic. All'esterno dell'Inter sarebbe stato proposto un biennale a 6 milioni con addirittura opzione per il terzo. In attesa di scoprire se lo scenario dipinto da Gazzetta si rivelerà corretto o meno, l'esperto di mercato Nicolò Schira al momento smentisce. A detta sua, ad oggi, non c'è nessun accordo con la Juventus e anzi, Perisic nei prossimi giorni incontrerà l'Inter per discutere i dettagli del rinnovo.