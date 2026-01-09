L’Inter piomba su Molina: la posizione dell’Atletico
L'argentino nella lista dei nerazzurri
L’Inter continua a valutare le opzioni per rinforzare la fascia destra. Dopo la mancata operazione Cancelo, la dirigenza nerazzurra monitora diversi profili per gennaio, con l’obiettivo di garantire maggiori alternative sulla corsia.
Tra i nomi seguiti c’è quello di Nahuel Molina, difensore argentino attualmente all’Atletico Madrid. Secondo Tuttosport, il giocatore piace molto alla società nerazzurra, anche se la trattativa si presenta complicata. La squadra spagnola non sembra intenzionata a privarsi facilmente del suo esterno.
Oltre a Molina, restano sul tavolo altre alternative. Per l’estate 2026 rimane vivo il sogno Palestra, mentre per una soluzione più immediata viene considerato valido il profilo di Dodo della Fiorentina. La dirigenza interista valuta con attenzione ogni opzione prima di muoversi concretamente.
Nel frattempo, la situazione è legata anche agli sviluppi relativi a Frattesi. La società attende di capire come evolverà la posizione del centrocampista, che non dovrebbe essere sostituito. Le decisioni sul mercato in entrata dipenderanno anche dalle eventuali uscite e dalla disponibilità economica del club.