Nuovo prestito UFFICIALE per Valentin Carboni

Dopo aver interrotto a metà stagione la sua avventura al Genoa, Valentin Carboni ha già ufficialmente raggiunto un nuovo accordo che lo terrà fuori per tutto il 2026. Come annunciato dal club, infatti, il fantasista argentino è stato girato in prestito dall‘Inter al Racing de Avellaneda, società presieduta da Diego Milito.

Si tratta, peraltro, del club in cui è cresciuto Lautaro Martinez e nel quale Carboni spera di poter ritrovare tutto il suo talento prima di fa rientro a Milano. Queste le parole del classe 2005: “Una possibilità che ha generato in me un enorme entusiasmo quando si è aperta. Quando Milito mi ha comunicato i dettagli del progetto, subito mi sono messo a pensare in tutto ciò che avrei potuto dare. Ora non rimane che iniziare a lavorare con il gruppo e dare a questo grande club tutto ciò che è nelle mie possibilità e molto altro”.