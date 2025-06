Da qualche giorno l’Inter ha deciso di tentare l’affondo di mercato per Rasmus Hojlund, centravanti ex Atalanta che ha faticato ad imporsi con il Manchester United. La sua esperienza inglese, fatta di alti e bassi, sembra essere destinata a concludersi questa estate, soprattutto dopo l’ultimo investimento fatto dai Red Devils in avanti per Matheus Cunha.

Da qui, come riferito in Inghilterra dal Telegraph, la necessità per lo United di far cassa in attacco e soprattutto ridurre un monte ingaggi esorbitante, ancor più difficile da gestire il prossimo anno senza gli introiti delle coppe europee. L’Inter, come raccontato negli ultimi giorni, vorrebbe proporre ufficialmente un prestito con diritto di riscatto da 40 milioni di euro, accontentandosi di chiudere l’affare anche al rientro dal Mondiale per Club.

Il Manchester non ha sicuramente alcuna intenzione di svendere il danese classe 2003 e chiede una cifra intorno ai 45/50 milioni. Se la distanza sembra tutto sommato colmabile, è sulla formula che bisognerà lavorare nelle prossime settimane visto che gli inglesi al momento aprono solamente alla cessione a titolo definitivo.

Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi, ma da parte dell’Inter è forte il desiderio di regalare a Cristian Chivu un primissimo colpo giovane e di livello per il nuovo attacco nerazzurro.