Mercato – Inter, in agenda un incontro con Raiola per discutere il futuro di de Vrij e Pinamonti

Il mercato in casa Inter di questo periodo è fatto soprattutto di cessioni e rinnovi. In attesa di scoprire quale sarà ad esempio il futuro di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, il club nerazzurro sta pensando di blindare alcuni degli elementi più importanti delle ultime stagioni. Tra questi c'è sicuramente Stefan de Vrij, con il quale un principio d'accordo era già stato raggiunto lo scorso gennaio con l'agente Mino Raiola. Ma adesso, stando a quanto riferito da calciomercato.com, le cose potrebbero leggermente cambiare.

Il noto agente sarebbe difatti tentato a rivedere al rialzo le cifre del nuovo contratto con l'Inter di de Vrij. Questo in seguito alla vittoria dello scudetto nerazzurro che ha quindi convinto il procuratore a cercare di ottenere qualcosa in più rispetto ai primi accordi che erano stati presi ad inizio anno. Nell'incontro previsto in agende nelle prossime settimane con Ausilio e Marotta, Raiola parlerà anche della situazione di Andrea Pinamonti, altro suo assistito. In questo caso entrambe le parti cercheranno una nuova soluzione in uscita che possa rilanciare il giovane centravanti classe 1999.