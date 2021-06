Mercato – L’Inter fa sul serio per Raspadori: la strategia di Marotta con il Sassuolo

L'attaccante neroverde è più che una fantasia dei dirigenti nerazzurri

Non è una semplice suggestione di mercato il nome di Giacomo Raspadori in casa Inter. Il giovane talento del Sassuolo rappresenta molto di più e per lui dalle parti di Viale della Liberazione c'è la massima intenzione a fare decisamente sul serio. Beppe Marotta, stando a quanto riportato stamattina da Tuttosport, si starebbe già muovendo grazie all'ottima amicizia che lo lega al collega e amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, con il quale in passato - prima alla Juventus e successivamente all'Inter - ha portato a termine diversi affari.