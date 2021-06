UFFICIALE – Eriksen da l’ok per l’installazione di un defibrillatore cardiaco

Novità importanti per il centrocampista danese

Novità importanti per quanto riguarda il centrocampista dell'Inter e della nazionale danese Christian Eriksen. Dopo aver svolto ulteriori esami e aver sentito il parere dei specialisti, il giocatore ha dato l'ok per l'installazione di un defibrillatore cardiaco impiantabile che permetterà a Eriksen di correre ai ripari in caso di nuovi problemi cardiaci. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale della Danimarca via Twitter: "Dopo aver sentito il parere di specialisti di fama nazionale e internazionale, e di comune accordo con il calciatore, a Christian Eriksen verrà 'installato' un defibrillatore cardiaco impiantabile".