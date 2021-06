GdS – Eriksen si opera, futuro a rischio in Italia: decisivi i prossimi controlli

Alcuni giocatori, come Blind, giocano all'estero con un impianto simile installato, ma in Italia è vietato

Futuro a rischio in Italia per Christian Eriksen. Come riportato da La Gazzetta dello Sport , resta da capire se il defibrillatore che verrà impiantato sarà temporaneo o permanente.

Tra 3-4 settimane il danese sarà nuovamente visitato. Ci sono all’estero alcuni calciatori che giocano con un impianto simile installato, come ad esempio l'olandese Blind. Ma in Italia questo non è possibile. Saranno fondamentali i prossimi controlli, ma è chiaro che il futuro in Italia di Eriksen è a serio rischio.