LIVE – Eriksen in condizioni stabili: gli aggiornamenti in diretta

Gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore nerazzurro

Christian Eriksen , centrocampista dell' Inter , è stato vittima di un malore in campo durante la partita Danimarca-Finlandia . Il giocatore è stato immediatamente sottoposto a massaggio cardiaco da parte dei soccorsi medici. Gli aggiornamenti in diretta sulle sue condizioni:

Come comunicato dal direttore della Federazione danese Peter Møller a DR, Christian Eriksen ha parlato con i compagni di squadra e sarebbe stato lui stesso a chiedere ai giocatori di riprendere il match di EURO 2020 .

20.11 | CONTE SI UNISCE AI MESSAGGI DI FORZA PER ERIKSEN

Antonio Conte , ex allenatore dell' Inter , si unisce al grido di forza per Christian Eriksen arrivato sui social con una storia Instagram:

Come comunicato dalla UEFA , la partita di EURO 2020 tra Danimarca e Finlandia riprenderà alle 20.30 su espressa richiesta da parte dei giocatori.

Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano , l'agente di Christian Eriksen , Martin Schoots , ha parlato con il papà di Eriksen: "Chirstian è sveglio e respira. Può parlare".

19.51 | ARRIVA ANCHE IL MESSAGGIO DELLA SOCIETÁ: "OGNI PENSIERO É PER TE CHRIS"

Giuseppe Marotta , dirigente nerazzurro, in contatto diretto con la Federazione danese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "C'è cauto ottimismo".

Come comunicato dalla Uefa , tramite un tweet sull'account ufficiale, le due squadre si sono riunite e ulteriori informazioni verranno comunicate alle 19:45. Nel tweet, intanto, si legge che Christian Eriksen è stato trasportato in ospedale ed è stato stabilizzato.

Una fotografia che dà un po' di speranza in questi momenti pieni di paura: Eriksen con gli occhi aperti in apparente stato di coscienza.

19.18 | ERIKSEN HA LASCIATO LO STADIO ANCORA IN STATO STABILE

Come riportato da BeIn Sport, il giocatore danese ha lasciato lo stadio di Copenaghen in uno stato stabile e ancora in vita.