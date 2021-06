Il messaggio della Curva Nord a Eriksen: “Saremo sempre al tuo fianco”

Il centrocampista nerazzurro è stato vittima di un malore in campo durante Danimarca-Finlandia

Prima la grande paura, poi un gigantesco sospiro di un sollievo per quella che poteva essere una tragedia. Invece, Christian Eriksen è ora in condizioni stabili, dopo il malore in campo accusato durante la partita di EURO 2020 tra Danimarca e Finlandia. In queste ore sono state migliaia le dediche e i messaggi di forza da parte di tutto il mondo del calcio: dall'esultanze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi per Eriksen fino ai commenti social d'amore di tutti i tifosi.