Lo striscione della Curva Nord per Kjaer: “Grande uomo e capitano”

Il difensore del Milan ha prontamente soccorso Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia

Tra gli attimi di paura durante Danimarca-Finlandia per il bruttissimo episodio che ha scioccato l'intero mondo del calcio, c'è stato un uomo che ha agito con coraggio da onorare. Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Nazionale danese, ha saputo gestire la situazione con grande lucidità aiutando il suo amico Christian Eriksen. Lo ha soccorso, ha costruito una mura per proteggere il centrocampista nerazzurro dalle telecamere e ha saputo consolare la moglie del giocatore vittima di un malore in campo.