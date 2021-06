Skriniar: “Ho avuto molta paura per Eriksen. Poi quel messaggio su WhatsApp”

Così il difensore dal ritiro della Slovcchia a Euro 2020

Non solo in Danimarca: le ultime ore sono state ore d'ansia anche nel ritiro della Slovacchia, e il comune denominatore è sempre Christian Eriksen. Sì, perché è proprio dal ritiro della Slovacchia che Milan Skriniar - difensore dell'Inter e compagno di squadra di Eriksen - ha appreso le notizie sulle condizioni del danese, tra la paura per il malore in campo e il sollievo per la messa fuori pericolo del calciatore.