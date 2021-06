GdS – Eriksen è stato operato, ora ha un defibrillatore cardiaco. Oggi verrà dimesso dall’ospedale

Il centrocampista danese potrebbe non tornare a giocare a calcio in Serie A

Novità molto importanti intorno alle condizioni di salute di Christian Eriksen. Come preannunciato dal comunicato della nazionale danese, il calciatore nella giornata di ieri è stato operato per ricevere un defibrillatore cardiaco che lo accompagnerà almeno per le prossime 3-4 settimane. Oggi, come riferito da La Gazzetta dello Sport , verrà dunque dimesso dall'ospedale e potrà tornare a casa con la sua famiglia. E, tra le altre cose, dagli esami effettuati è stato riscontrato che il malore potrebbe essere stato causato da miocardite.

Un intervento, quello cui si è sottoposto Eriksen, che potrebbe cambiargli per sempre la vita. Qualora l'apparecchio che gli è stato installato dovesse difatti rimanere in maniera permanente, potrebbe smettere di giocare a calcio. O comunque le regole del campionato italiano non gli consentirebbero di poter continuare a vestire la maglia dell'Inter visto che non è consentito scendere in campo con un defibrillatore cardiaco, mentre in altri paesi come Olanda e Inghilterra è una pratica consentita e utilizzata da calciatori come Blind, difensore dell'Ajax ed ex Manchester United.