GdS – Eriksen, operazione completata: oggi le dimissioni. Le novità

Il danese è pronto per tornare a casa dalla famiglia

Una giornata intensa per Christian Eriksen . L'annuncio della Federazione danese, arrivato in mattinata, che annunciava l'imminente intervento per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo e, poi, l'operazione andata a buon fine. Così, finalmente, il danese potrà lasciare l'ospedale nella giornata di oggi: pronto il ritorno a casa dalla famiglia. Come riportato da L a Gazzetta dello Sport , nel comunicato ufficiale da parte della Federazione danese, non sono ancora presenti diagnosi ma tutto fa pensare a una miocardite .

Ci sarà, dunque, da capire una cosa, ovvero se il defibrillatore sarà impianto in modo temporaneo oppure permanentemente. Nel secondo caso, Eriksen non tornerà in campo, quanto meno in Italia visto il protocollo del Cocis (Comitato organizzativo cardiologico per l’idoneità sportiva). L'ipotesi migliore, invece, per l'Inter e per il calciatore è che il rischio di aritmia sia correggibile tramite un'operazione. In quel caso il defibrillatore sarebbe successivamente rimosso, ma l'iter per riacquisire sarebbe l'idoneità sportiva sarebbe lungo. L'importante, però, è che Christian torni a casa a ritrovare un po' di serenità smarrita da Danimarca-Finlandia.