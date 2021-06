GdS – L’Inter blocca le partenze di Vecino e Sensi: idea prestito in attesa di Eriksen

I due centrocampisti verranno dunque riconfermati dal club nerazzurro

Arrendersi in questo momento non è assolutamente previsto in casa Inter, che dopo quanto avvenuto a Christian Eriksen nutre la speranza di poterlo prima o poi riabbracciare a San Siro con addosso la maglia nerazzurra. Ma il futuro del fantasista danese è purtroppo legato al defibrillatore cardiaco che gli è stato impiantato al cuore nella giornata di ieri, il quale - dovesse essere una soluzione non momentanea ma permanente - potrebbe costringerlo a lasciare il calcio, o perlomeno la Serie A dove i protocolli non consentono l'idoneità sportiva in queste situazioni.