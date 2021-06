Vidal: “Giocare per il Flamengo è un sogno, forse ci andrò il prossimo anno”

Il centrocampista cileno ha parlato del suo futuro

Giorno dopo giorno il futuro di Arturo Vidal all'Inter è sempre più in bilico. All'interno di una maxi politica del club nerazzurro rivolta al taglio degli ingaggi per ridurre sensibilmente il costo del lavoro, non rientra infatti l'ingaggio da circa 7 milioni di euro del centrocampista cileno. Dallo scorso febbraio, quando difatti aveva iniziato ad accusare i primi problemi al ginocchio che lo hanno portato all'intervento chirurgico, l'ex Barcellona è passato ad essere una riserva dopo una stagione decisamente al di sotto dei suoi standard. La sua presenza, insomma, non sarebbe indispensabile, a maggior ragione dopo l'arrivo di Hakan Calhanoglu.