Mercato – In Spagna insistono: “Tre jolly dell’Inter per arrivare a Jordi Alba”

L'esterno spagnolo viene indicato come uno dei principali obiettivi del club nerazzurro

Dopo l'indiscrezione lanciata ieri mattina dal Mundo Deportivo e prontamente smentita da più giornalisti italiani, il quotidiano catalano quest'oggi insiste e rilancia i contorni di una presunta operazione che l' Inter vorrebbe imbastire con il Barcellona per arrivare a Jordi Alba . L'esterno mancino sarebbe difatti il grande obiettivo di mercato del club nerazzurro che, una volta definito il passaggio di Achraf Hakimi ad un passo dal Paris Saint Germain , andrebbe all'assalto per rinforzare immediatamente la corsia di sinistra.

Rispetto a quanto scritto ieri, stamattina il Mundo Deportivo ha gettato dentro l'affare tre nomi che l'Inter potrebbe inserire come possibili contropartite. Il primo è Milan Skriniar, difensore sempre piaciuto dalle parti blaugrana e che rinforzerebbe senz'altro la retroguardia di Ronald Koeman. Il secondo è Lautaro Martinez, desiderio proibito del Barcellona da oltre un anno e che secondo il quotidiano catalano il club nerazzurro sarebbe disposto a sacrificare. Il terzo, ed ultimo, sarebbe invece Marcelo Brozovic, il cui contratto va in scadenza nel giugno 2022 nonostante Simone Inzaghi abbia già comunicato alla società di volerlo tenere per più stagioni.