GdS – Il Psg mette la freccia su Hakimi: chiude entro domenica. Tentativo disperato del Chelsea

Tifosi nerazzurri ormai rassegnati alla cessione dell'esterno marocchino

Ha messo davvero il turbo il Paris Saint Germain per la trattativa di calciomercato che entro domenica dovrebbe portare in Francia Achraf Hakimi. Decisivo l'ultimo rilancio di Leonardo che sarebbe arrivato ad un'offerta da 65 milioni di euro dopo essere partito addirittura da una prima proposta pari a 50 nelle scorse settimane. Da capire se i bonus, previsti dentro l'operazione, saranno già compresi nei 65 milioni o se verranno sommati a questa cifra.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport sulle pagine di questa mattina, la volontà del calciatore e della famiglia è stata decisiva, visto che la moglie Hiba Abouk, attrice, è spesso impegnata per lavoro in produzioni con base a Parigi. Con il club francese è infatti pronto un ricco contratto dalla durata di cinque anni per un totale di 8 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio sensibilmente superiore rispetto a quello percepito in maglia nerazzurra.