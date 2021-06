Mercato – Inter, Kostic il preferito tra gli esterni. Difficile arrivare a Lazzari e Dumfries, da Londra…

Il punto sugli esterni che piacciono al club nerazzurro

Nella settimana decisiva per la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, l'Inter si sta guardando sempre più intorno per cercare un sostituto all'altezza dell'esterno marocchino. Non necessariamente un rimpiazzo per la fascia destra, visto che anche a sinistra potrebbe andare bene un elemento di spinta purché valido. Proprio per questo motivo, nonostante richieda uno sforzo economico non indifferente, il nome di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte è quello decisamente più quotato dalle parti di Viale della Liberazione. L'esterno serbo, reduce da una stagione di grandi numeri, potrebbe essere la nuova freccia nell'arco di Simone Inzaghi.