Incontro Zhang-Sala, torna il sereno tra Inter e Comune di Milano: cosa succede ora

Suning ha garantito il progetto d'investimento a lungo termine nel club nerazzurro: il primo cittadino di Milano ha ottenuto le risposte che chiedeva

Torna il sereno tra l'Inter e il Comune di Milano, ora la pratica per il nuovo stadio può subire una decisiva e forte accelerata. Ieri per un’ora il presidente Steven Zhang e l’a.d. per la parte finanziaria Alessandro Antonello sono andati a trovare il sindaco Beppe Sala dopo le tensioni di tre mesi fa sul futuro di San Siro.

Come riportato daLa Gazzetta dello Sport, si è trattato di un incontro di "relazione e chiarimento", per riallacciare i rapporti e riprendere in mano uno dei dossier più bollenti in città. Suning ha garantito il progetto d'investimento a lungo termine nel club nerazzurro e ha rimarcato a Sala l’importanza strategica del progetto per la ripresa economica della città e dell'Inter dopo la pandemia.