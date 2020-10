TS – Inter, rinnovi bollenti: da Brozovic, passando per de Vrij e Lautaro. 6 trattative in corso

L’Inter ha seriamente intenzione di accelerare le pratiche che riguardano i rinnovi prima che arrivi il mercato di gennaio. Il club nerazzurro, che ha già intrapreso i primissimi contatti con Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, ha pure iniziato a discutere con Mino Raiola del futuro di Stefan de Vrij. Come ammesso dal noto agente, si sta già considerando l’idea di estendere l’attuale contratto in scadenza nel 2023, anche se al momento non c’è troppa fretta. Il centrale olandese attualmente percepisce 4,2 milioni di euro a stagione, ma secondo il procuratore dovrebbe ricevere un netto aumento, soprattutto in virtù del fatto che calciatori meno centrali nel progetto come Nainggolan (4,5 mln) e Perisic (5 mln) abbiano un ingaggio superiore.

Ma non finisce qui, perché secondo quanto riportato questa mattina nell’edizione di Tuttosport, l’Inter starebbe già trattando per blindare altri tre calciatori. Innanzitutto con i due veterani Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, per i quali la firma in questo momento viene vista quasi come una formalità visto che entrambi i calciatori hanno virtualmente raggiunto un accordo economico con il club. Ci sarà poi da lavorare parecchio per quanto riguarda il nuovo contratto di Marcelo Brozovic, perché l’attuale accordo scadrà nel giugno 2022 e l’Inter non vuole permettersi di entrare nell’ultimo anno di contratto senza aver prima definito la situazione.

