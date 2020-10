Inter, per Lukaku c’è anche l’incubo Nazionale. Contro l’Atalanta sfida chiave per il suo recupero

Sono giorni intensi per Romelu Lukaku. Dopo l’infortunio evidenziato ieri dagli esami di rito, il gigante belga è già al lavoro per il recupero ed ha iniziato le terapie. L’Inter dovrà fare a meno di lui quasi certamente per le prossime due gare contro Parma e Real Madrid, e Antonio Conte cercherà di averlo a disposizione domenica 8 nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Sarà quella la gara prima della pausa delle nazionali, dove l’attaccante ex Manchester United verrà sottoposto ad un vero e proprio tour de force, con tre gare in pochi giorni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, contro gli uomini di Gasperini sarà una partita chiave per il suo recupero. Non impiegarlo per la sfida, infatti, potrebbe evitargli la convocazione con il Belgio. A quel punto il centravanti avrebbe tutto il tempo per recuperare dall’infortunio, senza lo stress delle gare internazionali.

