Mercato – Inter, Brozovic al bivio: sarà rinnovo o addio

Se c’è un calciatore all’interno della rosa dell’Inter il cui futuro appare tutt’altro che certo, questo è senza alcun dubbio Marcelo Brozovic. Calciatore ritenuto indispensabile per buona parte della scorsa stagione, ad un certo punto – complici anche le vicende extra campo che alla società e all’allenatore non sono chiaramente piaciute – è iniziato a diventare sempre meno centrale agli occhi del progetto nerazzurro. E non è un caso se in avvio di questa nuova annata Antonio Conte gli ha preferito più volte Roberto Gagliardini, prima che il centrocampista italiano rimanesse fuori causa Covid-19.

Questa mattina Tuttosport ha tirato nuovamente in ballo il tema rinnovo, dal momento che il contratto del centrocampista croato andrà in scadenza nel giugno 2022 e l’Inter non vuole per nessuna ragione entrare nell’ultimo anno senza aver prima delineato la sua situazione. Qualora le parti non dovessero giungere ad un accordo, il club nerazzurro sarebbe ora disposto a privarsi di Brozovic a fronte di trattative di mercato già piuttosto calde in passato. Ma al momento, in virtù del ruolo ricoperto nelle ultime uscite e dell’importanza specifica rivestita negli ultimi anni, la dirigenza potrebbe concedere un’altra chance al calciatore.

