Accadde Oggi – 30 ottobre 1988: Berti e Serena stendono la Roma, vittoria importante in ottica scudetto

Quello del 1988 fu uno scudetto dei record. Sulla panchina dell’Inter sedeva un signore del calcio come Giovanni Trapattoni che riuscì a dare un’impronta netta e importante all’intera squadra, facendo registrare numeri da capogiro a fine anno. 26 vittorie, 6 pareggi e solamente due sconfitte, a fronte di 67 gol fatti e 19 subiti. Era la Serie A più competitiva di sempre. Il Napoli di Maradona e Careca, il Milan degli olandesi, la Juventus di Laudrup, la Sampdoria di Vialli e Mancini. E poi c’era l’Inter. Esattamente come recitato sul sito del club, quella fu una squadra “costruita con un obiettivo ben preciso: vincere. Un percorso studiato, fin dal pre-campionato, con l’arrivo di calciatori come Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Ramon Diaz, Alessandro Bianchi e Nicola Berti da affiancare a Walter Zenga, Riccardo Ferri, Giuseppe Bergomi, Aldo Serena. Un mix eccezionale”.

E una partita fondamentale in ottica scudetto fu quella giocata il 20 ottobre 1988, e vinta, contro la Roma. A San Siro le due squadre si affrontano a viso aperto, ma i capitolini resistono solo 19 minuti, quando Nicola Berti sfrutta una mischia da calcio d’angolo per colpire a porta praticamente vuota portando così in vantaggio l’Inter. Gli uomini del Trap continuano a schiacciare sull’acceleratore, ma l’estremo portiere giallorosso Tancredi continua a fare resistenza. Il raddoppio arriva nel secondo tempo, nel finale, al minuto 84 con la rete di Aldo Serena che raccoglie un cross dalla sinistra per siglare la gioia personale.

