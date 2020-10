CdS – Lukaku è già al lavoro per il recupero. Terapie iniziate, ma Conte ha un piano per il suo rientro: la situazione

Quella di Lukaku è al momento sicuramente l’assenza che pesa di più tra le fila dell’Inter. Il gigante belga ha riportato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, come evidenziato dagli esami svolti ieri. L’attaccante nerazzurro ha già iniziato le terapie per il recupero, anche se quasi certamente salterà le prossime due gare contro Parma e Real Madrid.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante ex Manchester United potrebbe rientrare domenica 8 contro l’Atalanta. Sarò quello un match importante e Conte farà di tutto per averlo a disposizione. Saltare la trasferta di Madrid, quindi, potrebbe essere una decisione di precauzione, poiché poi ci sarà bisogno di tutto il suo aiuto per continuare poi il cammino in campionato, prima della pausa delle nazionali.

