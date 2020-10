CdS – Inter, Conte studia un cambio di modulo. Chance nelle prossime gare per Eriksen?

Sono giorno difficili per Antonio Conte. Il calendario fitto di impegni, tra campionato e Champions League, si scontra con le varie assenze tra le file nerazzurre, dettate da infortuni e positività al Coronavirus. Nelle prossime gare contro Parma e soprattutto Real Madrid, il tecnico leccese dovrà riformulare il suo attacco, vista l’assenza dell’ultim’ora di Romelu Lukaku.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per le prossime sfide l’Inter potrebbe subire un cambio di modulo. Potrebbe essere questa una grande chance per Christian Eriksen, che fin qui non ha avuto tante occasioni per mettersi in mostra. Conte potrebbe optare infatti per un 3-5-1-1 con il danese alle spalle di Lautaro, o per un 3-4-1-2 facendolo agire dietro le due punte. In questo momento di emergenza c’è bisogno dell’aiuto di tutti ed Eriksen può essere davvero decisivo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<