Inter, i rinnovi entrano nel vivo: il punto della situazione

Operazioni a buon punto

In casa Inter a tenere banco nelle ultime settimane è stata senza dubbio la questione rinnovi. I big da blindare sono parecchi e bisogna per forza di cose correre ai ripari il prima possibile per evitare spiacevoli conseguenze: i nerazzurri infatti, specie ora, non hanno il potere economico per pareggiare eventuali offerte contrattuali di club di Premier League o del PSG. La società tuttavia si sta muovendo da tempo per salvaguardare i pilastri della rosa.

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato e opinionista di Sky Sport, ha fatto il punto sui rinnovi in casa Inter. Per quello di Lautaro Martinez si tratta di una pura formalità, tutto infatti è già deciso: manca solo la firma, prima l'argentino deve sistemare alcuni dettagli personali. Dopo la sosta poi l'Inter ha in programma un incontro con il padre e agente di Marcelo Brozovic per cercare di prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Quella del croato è la situazione più delicata, visto che da febbraio potrebbe firmare con altri club e le big europee sono alla finestra. Una volta delineata la situazione del regista sarà la volta di Barella: tra Marotta e l'agente Beltrami c'è già stato un primo incontro a Kiev per discutere di cifre, ma la pratica sembra quasi una formalità. I nerazzurri spingono per chiudere al più presto tutte le trattative interne, così da poter dormire sonni più tranquilli.