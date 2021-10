GdS – Inter, chiarezza sul video di Vidal: il club era a conoscenza dell’episodio

Il centrocampista cileno è finito al centro di una bufera per la diffusione di un video

Dopo aver avuto un buon impatto in questo inizio di stagione con delle prestazioni da subentrato che hanno fatto ricredere moltissimi tifosi, a macchiare l'immagine di Arturo Vidal ci ha pensato un video circolato sul web nelle ultime ore e divenuto virale. Delle immagini che non rendono onore al centrocampista cileno, colto a temperature piuttosto alte prima in sella ad una moto e poi facendo capriole a bordo di una fuoriserie.