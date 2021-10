Mercato – Sanchez out, Scamacca in? L’Inter ci pensa

Probabile l'addio del cileno

Attaccante cercasi. Il recente sfogo social di Alexis Sanchez ha portato l' Inter a fare delle considerazioni sulla permanenza in nerazzurro dell'ex 'Nino Maravilla'. Il cileno infatti, per quanto le sue qualità tecniche non siano in discussione, in questi due anni e mezzo di Inter ha dato molto poco alla causa, passando più tempo infortunato che a disposizione. Senza contare che, quando si trova davanti ad una scelta, antepone sempre gli interessi della propria nazionale a quelli del club che lo paga profumatamente, spesso infortunandosi ancora.

Quale che sia l'evoluzione del caso Sanchez, rescissione o cessione, l'Inter dovrà per forza di cose virare su un nuovo attaccante. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il club non molla la presa sui gioielli del Sassuolo e potrebbe cercare di forzare già la mano nella finestra di mercato di gennaio. Ai nerazzurri infatti manca un vice-Dzeko, una punta forte fisicamente e dominante nel gioco aereo. E, considerata anche l'età del bosniaco, servono provvedimenti rapidi per non forzarlo troppo. Ecco perché a gennaio la coppia Marotta-Ausilio potrebbe tornare a bussare alla porta degli emiliani, non per Raspadori, obbiettivo per la prossima estate, bensì per regalare ad InzaghiScamacca. Il 22 enne infatti in estate è rimasto al Sassuolo con la promessa di giocare di più, ma finora è rimasto praticamente fuori dai radar di Dionisi, che gli ha concesso solo 113 minuti da subentrato. Ecco perché l'attaccante, panchina per panchina, preferirebbe di gran lunga farla all'Inter. I buoni rapporti tra Marotta e Carnevali potrebbero facilitare un'operazione poco onerosa, magari in prestito.