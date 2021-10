Da Onana ai Nazionali: le notizie dell’Inter più importanti di oggi

Le news nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Alessio Murgida

André Onana. L'argomento che ha catturato più di tutti l'interesse dei tifosi nerazzurri è quella della conferma di un sempre più probabile arrivo del portiere camerunense all'Inter. Si è parlato di calciomercato ma anche di campo: nel nostro consueto articolo riassuntivo delle news dal mondo Inter ci sono anche degli aggiornamenti sui sudamericani della squadra di Inzaghi.

L'ARRIVO DI ONANA -La Gazzetta dello Sport ha confermato in mattina le voci delle ultime settimane. André Onana è sempre più vicino al passaggio all'Inter a parametro zero nel prossimo giugno. La soluzione a gennaio sta tramontando per due motivi precisi: l'arrivo anticipato del camerunense creerebbe degli scompigli nelle gerarchie in porta, il capitano della squadra - Samir Handanovic - in panchina potrebbe far nascere delle incomprensioni nello spogliatoio. La seconda motivazione è ovviamente di natura economica: l'attuale valore di mercato dell'estremo difensore è di 17 milioni di euro e questo vorrebbe dire sborsare dei milioni, con il rischio di creare alcuni dei problemi citati sopra. Meglio, molto meglio a giugno. Ma serve chiudere ufficialmente al più presto.

ALLARME SUDAMERICA - Come riportato da Tuttosport, la situazione che riguarda i rientri dei sudamericani in Italia è particolarmente delicata. Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matias Vecino giocheranno difatti l'ultimo dei 3 impegni nella notte di giovedì 14 ottobre 2021. In attesa di capire se, come già capitato a settembre, verranno organizzati dalle rispettive federazioni dei voli privati per agevolare i rientri dei nazionali, l'Inter dovrebbe riaccogliere i cinque calciatori nella notte del venerdì. Una vera e propria follia considerando che sabato alle 18.00 i nerazzurri saranno all'Olimpico per la trasferta con la Lazio. Il club, ad ogni modo, non chiederà alcun favore alle varie federazioni, con la speranza che qualcuno tra i calciatori coinvolti venga esentato dal terzo impegno di questa sosta per poter rientrare in anticipo ad Appiano. Ma dalle ultime non sembrano esserci delle aperture.

ASTA PER LUCCA - C'è anche l'Inter per Lorenzo Lucca. Il bomber del Pisa - 6 gol in 7 partite in Serie B - sta attirando le attenzioni delle big del campionato italiano. Così tanta attenzione che anche il c.t. Mancini si è esposto sul centravanti: "Penso sia pronto per il salto nella nazionale maggiore". Secondo Tuttosport, però, non ci sono solo i nerazzurri (che hanno avviato i contatti già a settembre), bensì ci sarebbero anche Milan, Juventus, Atalanta e Fiorentina.