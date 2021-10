MVP Passione Inter – Balzo in avanti di Dzeko e Handanovic, Perisic entra in classifica

Dzeko MVP di Sassuolo-Inter, 3 punti anche per Handanovic

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

La doppietta contro il Sassuolo vale la vittoria per Edin Dzeko dell'MVP Passione Inter: 5 punti che lo avvicinano al podio. Al terzo posto troviamo proprio il secondo vincitore di giornata: 3 punti per Samir Handanovic che fanno 8 totali. Primo punto stagionale, invece, per Ivan Perisic che entra così ufficialmente in classifica. Barella e Skriniar restano per ora intoccabili.