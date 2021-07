Inzaghi non ha dubbi, Brozovic deve restare. Inter al lavoro per il rinnovo: accordo entro l’estate?

Il centrocampista croato avvierà le trattative quando rientrerà dalle vacanze post Europei

Simone Inzaghi non ha dubbi: Marcelo Brozovic sarà ancora il cervello e la mente della sua Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo tecnico nerazzurro considera il croato elemento cardino della squadra e ora il club lavorerà per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.