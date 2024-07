L’Inter pensa a un ritorno in rosa: c’è un possibile ostacolo

Con alcuni colpi già messi a segno, il mercato dell’Inter è in una fase di valutazione per quanto riguarda il prossimo innesto in difesa. I nerazzurri, infatti, cercano un centrale da affiancare a Bastoni, per colmare l’assenza di Buchanan.

Come riportato da Tuttosport, oltre alle opzioni Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, c’è un’altra ipotesi che i dirigenti stanno prendendo in considerazione: il ritorno di Lorenzo Pirola. Il centrale classe 2002 intriga la dirigenza per l’età e perché è cresciuto nel vivaio.

C’è solo un possibile ostacolo per la trattativa. Non è detto, infatti, che la Salernitana sia disposta ad accettare il trasferimento in prestito con diritto di riscatto.