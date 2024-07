Nuovo affare con il Genoa: “Sì alla cessione solo a una condizione”

Riflessioni in corso in casa Inter per il futuro della difesa. I dirigenti nerazzurri stanno sondando diversi profili per trovare il profilo giusto su cui puntare per il ruolo di “braccetto” sinistro. Oltre ai nomi più gettonati, come Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, c’è una possibile novità.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe emersa nelle ultime ore l’ipotesi di un nuovo affare con il Genoa. L’Inter sarebbe interessata al difensore messicano Johan Vasquez. I liguri, però, vista la cessione di Martinez e quella possibile di Gudmundsson, accetterebbero un altro addio solo in caso di un’offerta davvero “importante”.