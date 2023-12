Inter scatenata, DOPPIA FIRMA entro la settimana: atteso l’annuncio

L’Inter è pronta a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con due botti finali per salutare il 2023. Il club nerazzurro, entro la settimana, dovrebbe infatti rendere ufficiali ben due affari, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport.

Dopo settimane di intenso lavoro con i rispettivi agenti, l’Inter sta per finalizzare ben due rinnovi di contratto. Il primo è quelli di Federico Dimarco, pronto a legarsi fino al 2028 al club in cui è cresciuto. Al terzino interista verrà riconosciuto un cospicuo aumento rispetto al vecchio contratto: con il nuovo accordo il suo ingaggio passerà dagli attuali 1,8 milioni a 4 milioni netti.

Il secondo, invece, è quelli di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è giunto all’ultimo anno di contratto ed andrebbe in scadenza il prossimo 20 giugno 2024. Le ottime prestazioni di questa prima metà di stagione hanno però convinto l’Inter a battere la strada del prolungamento: l’armeno dovrebbe firmare per un’altra stagione alle stesse cifre dell’attuale contratto, vale a dire 3,9 milioni netti.

L’opinione di Passione Inter

Imparando da qualche leggerezza commessa in passato, vedi i casi Perisic e Skriniar, la dirigenza si è mossa in largo anticipo ed ha chiuso senza intoppi il rinnovo di Mkhitaryan. L’armeno, che rischiava di salutare a zero a fine stagione, rimarrà almeno per un altro anno. Contratto lunghissimo, infine, per l’interista Dimarco: giusto il riconoscimento da parte del club che ha deciso di aumentare di molto l’ingaggio di uno dei migliori esterni in circolazione.