Buone notizie da Appiano Gentile per Simone Inzaghi in vista della trasferta di Genova di venerdì sera. Il tecnico nerazzurro ieri pomeriggio ha finalmente ritrovato in campo Denzel Dumfries, out per un infortunio ai flessori della coscia sinistra dalla trasferta di Napoli. L’esterno olandese è tornato a disposizione e, se non avvertirà fastidio nei prossimi due giorni, verrà convocato contro il Genoa.

Una grande notizia in attesa di Buchanan, sempre più vicino all’approdo a Milano. L’arrivo dell’esterno canadese potrebbe inoltre indicare una partenza futura di Dumfries per almeno due ragioni. La prima è che l’Inter crede che il laterale del Bruges possa diventare in poco tempo un titolare fisso sulla corsia di destra. La seconda, invece, riguarda le trattative per il rinnovo dell’olandese.

Come ribadito nell’edizione odierna da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra le parti sono fermi da settimane e non vi sono segnali del fatto che l’affare si possa sbloccare in breve tempo. Tra l’Inter e l’entourage di Dumfries c’è parecchia distanza sull’ingaggio: qualora non si registrassero passi in avanti entro il termine di questa stagione, alla luce della scadenza nel giugno 2025, in estate il club potrebbe mettere sul mercato l’olandese.

L’opinione di Passione Inter

Nessuna sorpresa su come l’Inter stia gestendo il rinnovo di Dumfries. Sin dal suo arrivo era chiaro che l’olandese sarebbe stato venduto, prima o poi, per generare un’importante plusvalenza. Dopo aver individuato un ricambio più giovane e potenzialmente talentuoso come Buchanan, sembra proprio che i tempi siano maturi per una separazione a fine anno. Sperando che dalla Premier League possa arrivare un’offerta golosa per arricchire le casse dei nerazzurri.