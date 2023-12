L’Inter ha fretta con Zielinski: svelata l’offerta

Potrebbe essere Piotr Zielinski il primo colpo messo a segno dall’Inter per la prossima estate. Come ammesso dal presidente De Laurentiis della scorsa settimana, il centrocampista polacco con ogni probabilità non rinnoverà con il Napoli ed andrà via a costo zero a giugno in virtù della scadenza del contratto.

Sul ragazzo, com’è noto, da tempo si è mossa l’Inter. Il club nerazzurro ha già presentato un’offerta parecchio invitante al suo entourage, in modo da battere sui tempi la concorrenza della Juventus ed aggiudicarsi Zielinski nel minor tempo possibile.

Come confermato quest’oggi dal Corriere dello Sport, la società interista ha garantito al centrocampista un triennale da 4,5 milioni a stagione, più le commissioni agli agenti ed un importante premio alla firma. Zielinski andrebbe a completare il reparto di Simone Inzaghi prendendo il posto attualmente occupato da Klaassen.

L’opinione di Passione Inter

Con l’attuale centrocampo (Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi e Asllani) più l’innesto di Zielinski, l’Inter si ritroverebbe tra le mani uno dei reparti più completi in assoluto in Europa. Non solo per il livello dei titolari, ma anche per l’affidabilità delle cosiddette ‘seconde linee’. Centrocampista che conosce perfettamente il campionato italiano e che anche in Champions League ha maturato tanta esperienza negli ultimi anni.