Ora ci siamo, questione di pochissimi giorni e Tajon Buchanan si tingerà di nerazzurro. L’Inter sembra aver convinto quasi definitivamente il Bruges e sta per mettere le mani sull’esterno canadese. Dopo giorni di intense trattative, il club nerazzurro ha difatti sbloccato l’operazione cambiando la formula per il trasferimento del classe 1999.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter acquisterà già a gennaio Buchanan a titolo definitivo. Nessun prestito con obbligo di riscatto, dunque, come filtrato dopo i primi contatti con il Bruges. La richiesta della società belga è scesa da 12 a 10 milioni più bonus, mentre i nerazzurri puntano ancora a chiudere sugli 8 milioni aumentando eventualmente la parte legata ai bonus.

Nel frattempo Ausilio e Marotta hanno incassato il via libera di Steven Zhang all’extra budget per regalare subito l’esterno a Simone Inzaghi. Il tecnico sa bene che ci vorrà del tempo prima di inserire Buchanan nelle rotazioni nerazzurre e che dovrà lavorare soprattutto sulla fase difensiva. Per questa ragione, subito dopo Capodanno, è atteso lo sbarco del canadese a Milano.

L’opinione di Passione Inter

In attesa di vederlo all’opera, il giudizio su questa operazione è sempre più positivo. Non solo perché parliamo di una trattativa nata in questo momento a causa della lunga indisponibilità di Cuadrado e dunque imbastita dai dirigenti dell’Inter in pochissimi giorni, ma soprattutto per le cifre che gravitano intorno all’operazione. Riuscire a strappare ad un osso duro come il Bruges il talento di Buchanan per un affare complessivo da circa 10 milioni di euro, considerata la sua valutazione iniziale da oltre 20 milioni, non può che essere visto come un colpaccio.