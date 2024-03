Inter SCATENATA sul mercato: “Il mio agente ha parlato con Handanovic”

Dopo aver annunciato il ritiro la scorsa estate, Samir Handanovic è entrato a far parte della squadra di osservatori dell’Inter. L’ex capitano nerazzurro si è messo subito al lavoro con la grande professionalità che lo ha sempre contraddistinto da calciatore, iniziando a visionare alcuni dei giovani profili presenti sul taccuino del club.

Tra questi, come riportato lo scorso febbraio, Handanovic ha osservato Tobe Leysen, portiere classe 2002 di proprietà dell’OH Leuven. In occasione della sconfitta di campionato in casa dello Standard Liegi, l’ex estremo difensore interista è rimasto parecchio impressionato dalla prestazione del belga, a tal punto da avanzare i primi contatti con l’agente del calciatore.

A svelare il clamoroso retroscena è stato infatti lo stesso Leysen ai microfoni di HBvL: “All’inizio non ci credevo. Poi ho visto le foto ed era davvero lì. Il mio agente ha parlato al telefono con Handanovic, ma niente di più. A livello di club non è successo nulla. Finché non chiamano né me né la società non ha senso ingigantire la cosa. Non ci penso in questo momento. Se inizio ad avere questa cosa in testa divento matto”.

L’opinione di Passione Inter

Come sappiamo, l’Inter la prossima estate potrebbe tornare sul mercato dei portieri. Sommer con ogni probabilità rimarrà il numero uno nerazzurro grazie ad una stagione sin qui più che positiva. Alle sue spalle, invece, Audero potrebbe non essere riscattato dal prestito dalla Sampdoria. Il club nerazzurro sta infatti valutando delle alternative da affiancare dal prossimo anno all’estremo difensore svizzero. Dall’ex Di Gregorio passando per il brasiliano Bento, senza escludere un profilo più giovane come Filip Stankovic (di ritorno in estate dal prestito alla Samp) o lo stesso Leysen.