Chi è Tobe Leysen, il portiere che ha stregato Handanovic

Una delle decisioni dirimenti per l’Inter della prossima stagione sarà quella relativa ai portieri. La scorsa estate è avvenuta una vera e propria rivoluzione: via Onana, Handanovic e Cordaz, dentro Sommer, Audero e Di Gennaro. Se la conferma del primo (autore di una stagione fin qui ottima) e del terzo (utile per le liste in quanto prodotto del vivaio) appare scontata, più riflessioni invece andranno fatte sull’estremo difensore di proprietà della Sampdoria.

Audero è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni e difficilmente verrà esercitato: più probabile che, in caso di permanenza, venga stipulata una nuova operazione a titolo temporaneo. L’Inter, tuttavia, già dalla scorsa sessione di mercato aveva in mente l’idea di acquistare un portiere più giovane e futuribile, che possa gradualmente diventare titolare al posto di Sommer. Fra i vari profili monitorati c’è anche Tobe Leysen, portiere del Leuven.

Leysen Inter

Qualche giorno fa Samir Handanovic, ex bandiera del club e oggi – fra le altre cose – osservatore dei portieri proprio per conto dei nerazzurri, si è recato a Liegi, dove ha assistito alla sfida tra lo Standard e lo stesso Leuven, stilando una relazione su Leuven. Da quanto filtra, lo sloveno è rimasto favorevolmente impressionato dall’estremo difensore della squadra belga, nonostante la sconfitta maturata sul campo.

Leuven, dopo aver appreso la notizia della presenza di Handanovic, sembrava quasi incredulo e nel post-partita ha affermato: “Handanovic è veramente venuto a vedermi? Mi fa piacere. Samir è stato un grande portiere con caratteristiche “italiane” e riflessi incredibili. È un portiere che guardavo spesso giocare in Champions League. Tutti conoscono Samir, è una leggenda di questo sport: sono sorpreso che sia venuto, se dovessi vederlo la prossima volta lo saluterò“.

Sull’Inter: “L’Inter è davvero un grandissimo club. Sono un ragazzo che non ama sognare, preferisco lavorare duramente e per questo mmetto che non mi sono mai immaginato in un grande club come l’Inter. Sarebbe un onore se mi chiamassero a fine stagione“.

Sulla Serie A: “È un bel campionato, conosco alcuni giocatori che sono passati dal Belgio alla Serie A. Grazie ai miei amici italiani seguo molto il calcio italiano e le vostre squadre nelle competizioni europee. L’Italia ha avuto alcuni grandi portieri, bravi soprattutto sulla linea di porta. E il mio stile è molto simile a loro. Mi piacciono Donnarumma, Buffon e Meret. Sommer? Al Borussia Mönchengladbach ha dimostrato tanto e, nonostante la sua altezza, ha fatto vedere grandissime cose in carriera“.

Leysen Transfermarkt

Tobe Leysen è un portiere belga di 21 anni (22 fra poco meno di un mese), essendo nato il 9 marzo 2002 a Geel. Attualmente, come detto, milita nel Leuven. Arrivato al Leuven nel 2023, ha firmato un contratto quadriennale che porta la scadenza al 30 giugno 2027. Secondo Transfermarkt, la sua valutazione di mercato è pari a 1 milione di euro. Molto probabile che il club belga chieda qualcosa in più per privarsi del suo portiere titolare.

Carriera Leysen

Tobe è il fratello maggiore (un anno in più) di Fedde Leysen, difensore dell’Union Saint-Gilloise attualmente primo in classifica nel campionato belga e guidato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Alexander Blessin, ex allenatore del Genoa.

Leysen è cresciuto nell Genk, esordendo e arrivando fino alla Prima Squadra. Nel 2019-20 le sue prestazioni con la squadra belga, tra campionato giovanile e Youth League, hanno spinto i dirigenti del club a fargli compiere il salto nell’Under 21 già nella stagione successiva. Dopo anni fra i giovani, quest’estate è stato acquistato dal Leuven, che gli ha dato la possibilità di esordire nel massimo campionato belga, la Jupiler Pro League, nella quale ha già totalizzato 11 presenze (più 3 nella coppa nazionale).

Leysen skills e caratteristiche

Leysen è un amante della scuola italiana, come lui stesso ha dichiarato. Per questo motivo fa del posizionamento fra i pali e della reattività sui tiri ravvicinati una delle principali caratteristiche. Non è un caso che fra i suoi modelli figurino Gigi Buffon e Gigio Donnarumma, così come non è un caso che a osservarlo – e rimanerne piacevolmente impressionato – sia stato Samir Handanovic, un vero e proprio italiano d’adozione in quanto a stile di gioco.

Il paragone che più spesso è stato utilizzato per descrivere le caratteristiche di Leysen, tuttavia, è quello con Thibaut Courtois, da anni fra i migliori portieri al mondo. Certamente la nazionalità comune aiuta nella scelta e nella diffusione della comparazione. Come di consueto, è già stata la locuzione “il nuovo Courtois“. Qualcosa che abbiamo già sentito per tantissimi calciatori emergenti. La speranza, nel caso in cui dovesse arrivare all’Inter, è che si tratti di qualcosa di concreto. Il modo simile di interpretare il ruolo può costituire già un discreto punto di partenza.